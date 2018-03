Ternana batte la Cremonese 2-1

Torna alla vittoria la Ternana, 2-1 sulla Cremonese, dopo cinque sconfitte consecutive, con il primo successo della gestione De Canio.

Primo tempo tutto di marca rossoverde, ripresa appannaggio della Cremonese che va vicinissima alla rimonta. Al 7' in gol la Ternana con un colpo di testa di Montalto. La Cremonese è incapace di sviluppare una vera reazione e al 42' arriva il 2-0 per la squadra di casa. Sempre grazie a un colpo di testa, stavolta di capitan Defendi.

Nella ripresa una Cremonese più attiva accorcia le distanze con un gol di testa di Cavion. Gli ospiti spingono, ma la Ternana riesce a portare in porto il 2-1.