Marini, Ripa Meana protagonista politica

"Carlo Ripa di Meana è stato un protagonista della vita politica ricoprendo prestigiosi incarichi a livello istituzionale italiano anche come ministro dell'Ambiente ed europeo come parlamentare e Commissario Ue": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, sulla scomparsa dell'ex consigliere regionale.

"Ricordo Carlo Ripa di Meana come una persona raffinata - ha detto la presidente - un uomo di cultura, un socialista ambientalista da sempre fortemente impegnato per la tutela del paesaggio. Ho avuto modo, nel tempo, di apprezzarne lo stile e il legame sincero con la nostra terra che si è manifestato anche nel suo impegno politico nella Regione. Dal 2000 al 2005 infatti, è stato consigliere regionale in Umbria e proprio in Umbria, a Monte Castello di Vibio, ha scelto di vivere insieme alla Moglie Marina".