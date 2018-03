Insediati i seggi per le politiche

Insediati tutti regolarmente i mille e 5 seggi allestiti in Umbria in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo. Le prefetture non segnalano alcun problema.

In provincia di Perugia le sezioni elettorali sono 710.

Cinque delle quali a Cascia, presso l'istituto scolastico Ipsia, nell'ex scuola di Maltignano ed nella primaria di Avendita, quattro a Norcia, presso la nuova scuola media in via dell'Ospedale, e una a Preci, al centro di aggregazione giovanile.

In provincia di Terni i seggi sono invece 295. (ANSA).