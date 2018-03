Donna morta per incidente sulla E45

Una perugina di 38 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla carreggiata sud della E45 nella zona di Ponte Valleceppi alla periferia del capoluogo umbro. Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

Nell'incidente non ci sono altri mezzi coinvolti. All'arrivo dei soccorsi l'auto, una Peugeot, è stata trovata contro lo spartitraffico centrale. Il personale del 118 ha accertato che la donna era morta sul colpo, sbalzata dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.