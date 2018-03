Da Norcia a Leonessa cammino solidarietà

A piedi con i terremotati: riparte a Pasqua anche quest'anno il cammino della Solidarietà, che attraverserà in tre tappe, da Norcia a Leonessa, una parte del cammino di San Benedetto.

Il trekking, che ripercorre i luoghi della vita del patrono d'Europa, di circa 50 chilometri, è nato l'anno scorso da un'idea lanciata su Facebook dal pellegrino monzese Maurizio Ornella, come segno di vicinanza e aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto.

I partecipanti si daranno di nuovo appuntamento a Norcia, sotto alla statua di San Benedetto sabato 31 marzo per arrivare prima a Cascia, da dove si ripartirà domenica 1 aprile alla volta di Monteleone di Spoleto, per poi poi rimettersi in cammino per Leonessa il 2 aprile.