Migranti, famiglia aiutata a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 2 MAR - Sono in dodici. Il più piccolo ha tre anni, la più grande 50. Sei sono i maggiorenni, sono tutti membri della stessa famiglia e sono arrivati dal Sud Sudan per sfuggire alla guerra: il protocollo d'intesa con lo Stato italiano, siglato dalla Cei - che agisce attraverso Caritas italiana e Fondazione Migrantes - e dalla Comunità di Sant'Egidio ha permesso a questa numerosa famiglia di raggiungere Foligno, attraverso canali umanitari sicuri e legali. Ad accoglierli è la Caritas diocesana, insieme alla comunità.

Saranno accompagnati in un percorso di integrazione e autonomia, i più piccoli aiutati da un punto di vista scolastico e gli adulti sul fronte lavorativo, garantendo tutti i servizi di mediazione linguistica, cure mediche adeguate e corsi di lingua italiana. Avranno al loro fianco anche una famiglia folignate che gli farà da "tutor", perché l'idea è quella di creare attorno a loro una rete che li sostenga e li accompagni al fine di renderli autonomi.