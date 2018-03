Tagina, Regione convocherà incontro con la proprietà

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - "La Regione Umbria convocherà nei prossimi giorni un incontro con la proprietà della Tagina di Gualdo Tadino". Lo ha comunicato la presidente Catiuscia Marini, nel corso dell'incontro che si è svolto a palazzo Donini con i rappresentanti dei sindacati di categoria Filctem Cgil e Femca Cisl e il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Sindaco e rappresentanti sindacali hanno esposto alla presidente un quadro aggiornato della situazione della Tagina, valutando "improcrastinabile" un confronto con la proprietà. La presidente ha confermato "la massima attenzione riguardo alla situazione dell'azienda e ogni possibile supporto a soggetti industriali che manifestino interesse". Ribadendo l'impegno nel seguire la vertenza in "prima persona", insieme al Comune, con le strutture regionali, la presidente ha auspicato nel frattempo "la rapida messa in campo degli ammortizzatori sociali disponibili sulla base degli ordinamenti in vigore" per i quali si attiverà presso le istituzioni competenti.