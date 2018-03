Proseguono disagi per chi usa il treno

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - Dopo i pesanti disagi dei giorni scorsi sulla linea Roma-Ancona, proseguono le difficoltà anche in Umbria per gli utenti delle ferrovie. Oggi ad essere interessati sono anche i treni diretti o provenienti dalla Toscana, dove è stato attivato il Piano neve che prevede anche alcune cancellazioni.

A metà mattinata sono stati per questo annullati - spiegano le Fs - i due treni (delle 11,08 e delle 11,49) che collegano Foligno al capoluogo umbro. Impossibile quindi, prima delle 13, percorrere la tratta. Le Ferrovie - si è appreso - hanno organizzato un servizio sostitutivo con un pullman in partenza da Foligno alle 11,49.