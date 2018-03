L'Umbria si sveglia con neve e pioggia

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - L'Umbria si è di nuovo svegliata con la neve, che ha imbiancato anche Perugia. Alcune scuole sono chiuse, in diversi comuni in provincia di Terni, fra i quali Orvieto. Regolarmente aperte, fra le altre, le scuole di Perugia. Secondo le previsioni meteo del Centro regionale di Protezione civile, nel corso delle ore la neve dovrebbe trasformarsi in pioggia in gran parte della regione.

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti per il recupero di un tir sula E45 nei pressi di San Gemini, che era finito di traverso sulla carreggiata a causa del ghiaccio. Tre feriti lievi in un altro incidente fra altrettante auto, tra le quali una volante della polizia, avvenuto sulla Flaminia, nei pressi di Spoleto. I prefetti di Perugia e Terni hanno vietato la circolazione dei mezzi pesanti.

Alle 5 di questa mattina intanto, per la rottura di una tubazione dell'acqua, a Deruta si è verificata una frana in una strada comunale, dove si trovano alcune case, hanno riferito i vigili del fuoco, in gran parte tuttavia non abitate. Una donna di 80 anni è stata invece allontanata dalla propria abitazione. Sul posto anche i carabinieri.