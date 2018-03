Calcio, Perugia-Brescia il 6 marzo

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - Sarà disputata martedì 6 marzo alle ore 18 allo stadio Curi la partita Perugia-Brescia, rinviata martedì 27 febbraio a seguito dell'ondata di maltempo. Lo ha reso noto la Lega Serie B, che ha definito le date di recupero delle quattro gare rinviate "a causa delle abbondanti precipitazioni nevose - riporta il comunicato ufficiale 112 diffuso dalla Lega B nella giornata di oggi - tali da creare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica". Nella stessa giornata si disputerà Cesena-Pro Vercelli, mentre martedì 13 marzo saranno recuperate, sempre alle 18, Bari-Spezia e Pescara-Carpi. Al Curi la partita era stata rinviata, a seguito di un sopralluogo del Gos, per le "condizioni generali dello stadio e del campo da gioco nonché la pericolosità per il pubblico e per il personale di servizio dello stadio in tutti i settori".