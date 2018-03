Ancora chiusa la strada per Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 MAR - La strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio resterà ancora chiusa al traffico fino al prossimo 18 marzo. A comunicarlo è una nota della Provincia di Perugia, pubblicata sul portale internet dell'ente.

Il rinvio dell'apertura, che era prevista per il 28 febbraio, si è reso necessario, a quanto si apprende dal comunicato, per consentire "i lavori di rimozione del rilevato e la ricostruzione della sede stradale nell'ambito degli interventi di ripristino della viabilità". La 477, danneggiata dai terremoti del 2016, dopo i primi interventi di messa in sicurezza era stata riaperta, con regolazione semaforica della circolazione, nel luglio scorso così da consentire ai turisti a salire sul Pian Grande per ammirare la famosa fioritura di Castelluccio. Era stata di nuovo interdetta ai veicoli nel novembre per consentire di completare la messa in sicurezza e il rifacimento della sede stradale, che in alcuni punti risultava essere molto danneggiata.