10 mln all'Umbria per turismo e cultura

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - Il Cipe ha approvato i Piani operativi "Cultura e turismo", "Ambiente", ed "Infrastrutture", stanziando significative risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) per il periodo di programmazione 2014-2020 e per l'Umbria risultano finanziati interventi per un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro.

"Grazie ad un importante lavoro svolto tra Regione e Governo, l'Umbria potrà contare su un notevole ammontare di risorse finanziarie per la realizzazione di fondamentali interventi in vari settori", ha commentato la presidente Catiuscia Marini. Fra gli altri, sono interessati al provvedimento il palazzo dei Consoli, il teatro Verdi di Terni, il teatro della Concordia, il teatro comunale di Massa Martana. Ulteriori lavori sono finanziati a seguito della rimodulazione del Piano degli interventi sul patrimonio culturale italiano. Tra questi, il restauro delle mura urbiche di Amelia, Città di Castello e Narni, la messa in sicurezza del sito archeologico di Campo della Fiera ad Orvieto.