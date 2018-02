Prociv Umbria,disagi neve solo in 30 Sae

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - In una situazione così difficile, con le temperature che sono scese in alcune località a -15 gradi e con la neve ed il ghiaccio che hanno colpito le località interessate dal sisma, sono state soltanto una trentina le richieste di intervento per i problemi riscontrati nelle Sae, le abitazioni di emergenza abitate dalle famiglie terremotate. E' questo il dato diffuso dalla Protezione civile della Regione Umbria che ridimensiona quanto accaduto nei giorni scorsi.

Tutte le richieste di intervento sono state immediatamente avviate a soluzione e comunque in nessun caso è venuto a mancare il riscaldamento della struttura prefabbricata, riferisce una nota.

A San Pellegrino di Norcia, in quattro Sae, la neve ha generato umidità nel soffitto ed in giornata l'impresa che ha realizzato il lavoro si occuperà di risolvere il problemi che comunque non hanno interessato né l'impianto di riscaldamento né quello di produzione dell'acqua calda.