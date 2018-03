Marini, ricostruzione di qualità

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - "Con l'approvazione dei piani di ricostruzione delle opere pubbliche si avvia una fase importante per una ricostruzione di qualità nei comuni ricompresi nel cratere che si concretizza con l'assegnazione di incarichi di progettazione per l'edilizia scolastica, beni culturali e tutto il patrimonio pubblico. Questo pacchetto di opere finalizzate all'avvio di un percorso di ritorno alla normalità potrà contare su risorse pari a oltre 300 milioni di euro": è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a Norcia, nel corso della consegna delle chiavi degli alloggi di emergenza Parallelamente, per la ricostruzione privata "l'operatività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione consentirà di affrontare in maniera organica tutte le richieste dei cittadini potendo, anche in questo caso, contare sulla copertura finanziaria del fabbisogno".