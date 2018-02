Formazione a Perugia per medici afghani

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Un periodo di formazione di tre mesi per perfezionare la propria preparazione in tema di tumori al seno. È lo scopo della missione a Perugia di quattro medici, tutte donne, provenienti dall'Afghanistan, che si confrontano con i medici della struttura di Anatomia patologica del Santa Maria della Misericordia per accrescere le competenze che porteranno negli ambulatori di Herat. Si tratta di un progetto che la Fondazione Umberto Veronesi ha avviato nel 2013 e che si è concretizzato grazie al contributo del responsabile della struttura dipartimentale di Anatomia patologica e presidente dell'Associazione Patologi oltre frontiera (Apof), Paolo Giovenali. Il protocollo sottoscritto tra ospedale e Fondazione Veronesi prevede di realizzare un perfezionamento nello screening mammografico e nell'esame citologico. Per il dg dell'azienda ospedaliera Emilio Duca, "durante questi corsi di formazione si concretizza uno scambio culturale e assistenziale di reciproca utilità".