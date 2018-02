Firmato Accordo area crisi Terni-Narni

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - "Con questa firma sanciamo un patto che guarda al futuro dell'area di Terni e Narni investendo sullo sviluppo generale di tutto il territorio e sull'occupazione, con la più importante dotazione di risorse pubbliche finora mai messa a disposizione, per far ripartire una nuova stagione di rilancio economico e sociale". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, dopo la firma dell'Accordo di programma per l'attuazione del "Prri", il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'Area di crisi industriale complessa di Terni-Narni avvenuta a Roma, al ministero dello Sviluppo economico. "Si entra nella fase operativa - sottolinea Paparelli - del progetto di riqualificazione e riconversione industriale di quest'area, fra quelle a maggior vocazione manifatturiera in Italia, che abbiamo definito e condiviso con la piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e che fa leva sul rafforzamento del sistema locale e imprenditoriale delle piccole e medie imprese".