Verso stabilizzazione precari Regione

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - La giunta regionale ha avviato il percorso di stabilizzazione del personale precario che sarà attuato nel triennio 2018-2020. Ne ha dato notizia la presidente, Catiuscia Marini, specificando che lo stesso dà attuazione al Decreto Madia. Dalla ricognizione del personale in possesso dei requisiti di legge, è emersa la posizione di 44 unità. Nove riguardano la stabilizzazione già avviata per le esigenze del Sistema di Protezione civile, di un ingegnere idraulico e di un metereologo. Le restanti 35 sono 14 istruttori tecnici, 10 amministrativi, 7 contabili, 3 socio-sanitari ed un informatico, tutti part-time. La spesa prevista in tre anni è di 506mila euro. La giunta si è anche occupata del personale precario del Servizio sanitario, circa 350 operatori: dai prossimi giorni ci sarà un confronto con i sindacati. Per Agenzia Umbria ricerche e Consorzio Scuola umbra di amministrazione pubblica si è raggiunta un'intesa e l'assessore ha ricevuto il mandato dalla giunta di predisporre tutti gli atti necessari.