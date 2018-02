Sole, freddo e ghiaccio in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Sole, molto freddo e, dopo la neve, disagi per il ghiaccio oggi in tutta l'Umbria, dove non si segnalano tuttavia problemi particolari. Una "giornata di transizione" come l'hanno definita stamani dal Centro regionale di Protezione civile.

Le principali vie di comunicazione sono regolarmente percorribili ed anche nelle zone terremotate molto freddo ma nessuna particolare emergenza legata al maltempo.

Le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero nella notte e si manterranno su valori molto bassi, anche alcuni gradi sotto lo zero, per tutta la giornata. Stamani alle 7,30 la Protezione civile - che ha diramato l'allerta arancione in Umbria proprio a causa del ghiaccio - segnalava meno 6 gradi a Perugia e meno 4,7 a Terni. I problemi principali legati al ghiaccio riguardano molte strade interne delle città grandi e piccole. I Comuni assicurano tuttavia il massimo impegno per un rapido ritorno alla normalità.