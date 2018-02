Serie B: neve, rinviata Perugia-Brescia

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - E' stata ufficialmente rinviata la partita del campionato di Serie B fra Perugia e Brescia, che si sarebbe dovuta giocare nello stadio Renato Curi stasera alle 20,30. La decisione è stata presa a seguito delle condizioni atmosferiche di questi giorni, che hanno interessato anche il capoluogo umbro, con la caduta di neve e la formazione di ghiaccio. Stamattina, all'interno dell'impianto di Pian di Massiano, sono state comunque effettuate operazioni per la rimozione del ghiaccio e della neve, anche sul terreno di gioco.

Sarà la Lega B a indicare la data del recupero della partita, che si ipotizza per martedì prossimo. "Dopo il sopralluogo del Gos - si legge, in un nota del Perugia calcio - viste le condizioni generali dello stadio e del campo da gioco, nonché la pericolosità per il pubblico e per il personale di servizio dello stadio in tutti i settori, si rileva che non sussistono le condizioni idonee per la disputa della partita, che verrà recuperata a data da destinarsi".