Nevi,Umbria deve restare agganciata a Ue

(ANSA) - TERNI, 27 FEB - "L'Umbria e in particolare Terni hanno una sola speranza di intercettare la ripresa internazionale ed è quella di rimanere agganciati all'Europa e alle sue dinamiche. In tal senso la visita, proprio a Terni, del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è di fondamentale importanza per il futuro industriale del nostro territorio": a dirlo è Raffaele Nevi, consigliere regionale e candidato di Forza Italia alla Camera dei deputati, nel collegio uninominale di Terni, Spoleto, Todi. "Il futuro delle nostre aziende passa per la trasformazione digitale delle stesse e i territori per restare competitivi nei mercati internazionali devono aumentare la propria capacità attrattiva", aggiunge Nevi.

"Il tutto - conclude Nevi - passa attraverso una stabilità di Governo che possa consentire al nostro Paese di progettare il proprio futuro e il richiamo del presidente Tajani, in tal senso, è la dimostrazione di come l'Europa ci chieda un percorso istituzionale basato sulla serietà e la competenza".