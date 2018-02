Neve, problemi in casette sfollati sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 FEB - "Dai tetti delle nostre casette, dopo la nevicata, è penetrata umidità formando delle chiazze e stamani molte tubature si sono gelate, nonostante avessimo lasciato un filo di acqua aperto": la segnalazione arriva da San Pellegrino di Norcia e precisamente da Rosa Napoleoni ed Enrico Conti che abitano in due distinte casette Sae all'interno del secondo lotto consegnato nella frazione nursina. "Già ieri alcuni abitanti di questo villaggio avevano notato delle chiazze di acqua sul soffitto - raccontano - e abbiamo quindi avvisato i tecnici che hanno installato le casette. Sono prontamente intervenuti, ma potranno verificare il perché di queste infiltrazioni ed eventualmente intervenire soltanto nei prossimi giorni". "Il problema più grave oggi è soprattutto legato ai tubi gelati e in alcuni casi non viene nemmeno l'acqua calda", sottolinea Conti.