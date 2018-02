Marini,sociale resti centro politiche Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - Davanti a possibili tagli nel bilancio dell'Ue post 2020, è importante salvaguardare il Fondo sociale europeo (Fse), "perché riguarda direttamente i cittadini e contribuisce a mettere in campo strumenti per le politiche attive del lavoro". È "la posizione molto chiara" espressa dal parere sul tema che è stato approvato quasi all'unanimità dalla Commissione politiche di coesione e bilancio del Comitato europeo delle Regioni (CdR), di cui è relatrice la governatrice dell'Umbria Catiuscia Marini.

"In questa fase particolare" in cui si sta cominciando a discutere del prossimo bilancio Ue, "è molto importante esprimere una posizione sul futuro del Fse", spiega Marini, che "riteniamo debba essere ancora un fondo per tutti i cittadini e le regioni europee, non solo quelle in ritardo di sviluppo, perché il tema delle competenze da adattare al mercato del lavoro è generale e orizzontale".