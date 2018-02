Consegna di altre 60 Sae a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 FEB - Altre 60 casette Sae saranno consegnate nel pomeriggio di mercoledì 28 dal Comune di Norcia ad altrettante famiglie del capoluogo e delle frazioni.

Nel dettaglio verranno consegnate 27 Soluzioni abitative di emergenza nella zona industriale C di Norcia a completamento del lotto, altre 28 in zona Madonna delle Grazie e altre cinque nel borgo di Casali di Serravalle.

Con questa ulteriore consegna - alla quale saranno presenti il sindaco Nicola Alemanno e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini - Norcia arriva alle battute finali del percorso di assegnazione delle Sae, toccando quota 90%. Delle circa 600 previste restano da consegnare quelle in fase di costruzione a Madonna delle Grazie e quelle ancora da costruire a Castelluccio di Norcia.