Cc trovano fucili in armadio blindato

(ANSA) - NARNI (TERNI), 27 FEB - Cinque fucili da caccia e diverse munizioni sono stati rinvenuti dai carabinieri alla periferia di Narni, all'interno di un armadio metallico blindato.

In base a quanto riferito dai militari, le armi sono provento di un furto in abitazione perpetrato pochi giorni prima ad Amelia. Il ritrovamento dell'armadio da parte del Nucleo radiomobile della compagnia di Amelia, insieme alle indagini già avviate dopo il colpo, ha permesso agli investigatori di mettersi sulle tracce dei ladri, non ancora rintracciati. Fucili e munizioni, dopo i rilievi investigativi, sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.