Al via Stagione di prosa a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Una rassegna voluta "per provare a ricucire una ferita": con queste parole il nuovo direttore del Teatro Stabile dell'Umbria, Nino Marino, ha presentato la Stagione di prosa di Norcia organizzata in sinergia con l'amministrazione comunale, e grazie ai fondi del Mibact destinati alle aree del cratere del sisma. E' stata presentata al Teatro Morlacchi di Perugia. Vista l'inagibilità del teatro comunale, per questa "rinascita culturale della città" si è individuato un nuovo "teatro", lo Spazio Teatro Centro polivalente Norcia 4.0 con sette spettacoli in programma a partire dal 7 marzo. Gli ospiti - tra gli altri Luca Barbareschi, Michele Placido, Giorgio Pasotti, Syria - arriveranno a Norcia a cachet ridotti, "praticamente a rimborso spese". Da 330 posti del teatro comunale si passerà ad 80, dai 150 abbonati a 40 prenotazioni possibili. La Stagione prenderà il via il 7 marzo con Luca Barbareschi con "Fata morgana: il miraggio politico".