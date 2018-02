Tajani, acciaio Terni strategico Europa

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - "L'acciaio di Terni non è soltanto una produzione importante per l'Italia, è acciaio di grande qualità e strategico per Europa. Non possiamo permettere che venga ridotta: così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parlando della situazione dell'Ast, nel corso di un incontro organizzato nella città umbra da Confindustria.

"Abbiamo dato nuove norme antidumping - ha continuato - devono essere cambiate le regola della concorrenza, le acciaierie di Terni hanno pagato prezzo già alto".

"Terni - ha osservato ancora Tajani - è una città industriale importante che deve continuare ad esserlo con un'industria moderna e competitiva. Sono stati commessi degli errori ma l'acciaio deve restare garanzia di crescita e occupazione nei prossimi anni".