Salvini,come si può votare Pd in Umbria?

(ANSA) - TERNI, 26 FEB - "La situazione politica ternana può influire molto sulle politiche, non so come si faccia a votare ancora per il Pd in Umbria, dopo i disastri che hanno fatto sia a livello comunale che regionale. Il prossimo obiettivo è liberare anche l'Umbria dal mal governo della sinistra. Ma una cosa alla volta": lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale a Terni, città commissariata dopo le dimissioni del sindaco Leopoldo Di Girolamo (Pd).

"A livello locale - ha continuato - c'è un'amministrazione indecente, imbarazzante, arrestata, indagata, indebitata. Siamo ad offrire un futuro di speranza ai ternani".

In merito alle prossime elezioni amministrative, Salvini ha aggiunto che il "candidato sindaco sarà del centrodestra, la Lega sta crescendo e punta ad essere il primo partito in Umbria e punta finalmente ad avere un sindaco di buon senso per Terni".