Riaprono scuole a Perugia,chiuse a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Riapriranno regolarmente martedì 27 le scuole a Perugia e in altri comuni come Spoleto, Città di Castello e Assisi, dove erano rimaste chiuse lunedì a causa delle previste nevicate.

Scuole ancora chiuse anche martedì a Terni, Narni e Amelia: lo hanno deciso le rispettive amministrazioni comunali, a causa dell'allerta ghiaccio dopo le nevicate, prorogando così l'ordinanza di sospensione delle lezioni. Lo stesso provvedimento è stato firmato anche ad Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, Alviano, Montecchio e Guardea. In quest'ultimo comune la proroga è dovuta ad alcuni danni provocati dal maltempo che renderanno necessaria l'interruzione dell'energia elettrica.

A Terni il commissario Antonino Cufalo ha intanto sospeso anche l'ordinanza antismog, per oggi e domani, di divieto di utilizzo di camini, stufe e impianti a biomasse. E il prefetto di Terni e quello di Perugia hanno revocato la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti.

Scuole chiuse martedì anche a Gubbio, Gualdo e Nocera.