Neve in tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - In Umbria la neve è arrivata, ma dal Centro di protezione civile regionale non si segnala alcuna "criticità particolare". Imbiancata praticamente tutta la regione ma al suolo si sono accumulati dai 5 ai dieci centimetri che non creano particolari disagi. Problemi invece per il ghiaccio in molte strade secondarie. Neve anche nelle zone terremotate della Valnerina, con 5-6 centimetri nei centri abitati e di più nelle aeree circostanti. Nella zona di Orvieto il Comune sconsiglia di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, a causa di una situazione, sulle strade, che dopo la nevicata della scorsa notte, risulta "a macchia di leopardo".

Qualche problema si segnala sulle strade di montagna, sul valico della Somma e sulle strade secondarie della regione, riferiscono i vigili de fuoco, ma al momento nessun allarme particolare. In molti comun umbri, compresi Perugia, Terni e Cascia, oggi scuole chiuse.