Maltempo: si teme il ghiaccio in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - E' migliorata nel corso della giornata la situazione del maltempo in Umbria, dove i disagi legati alla neve (caduta in tutta la regione) sono piuttosto limitati, mentre è il ghiaccio a creare problemi, per le temperature molto basse. Secondo il sito Umbriameteo, alle 14 la temperatura a Perugia era -3.4, a Foligno era di zero gradi, a Spoleto -1.4, a Gualdo Tadino -4.3. Le temperature sono scese anche di 15 gradi rispetto a sabato 24 febbraio. Tutta la regione registra temperature sotto lo zero, con punte di -6° in alcuni centri prossimi all'Appennino.

Il ghiaccio sta creando difficoltà in diverse zone interne, comprese alcune vie del capoluogo umbro, anche se il Comune assicura che al momento le principali strade della città sono percorribili: tuttavia dato il perdurare delle condizioni climatiche sfavorevoli la situazione "resta comunque critica".

Ed anche nelle strade dei comuni più piccoli la situazione starebbe tornando alla normalità. Traffico regolare sulle principali vie di comunicazione.