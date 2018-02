Arte, "Burridocumenta" a Città Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 26 FEB - Il presidente Bruno Corà e il consiglio di amministrazione della Fondazione Burri hanno scelto la ricorrenza del giorno natale di Burri per presentare a 103 anni dalla nascita dell'artista, la Sezione "BURRIDOCUMENTA", che si inaugura il prossimo 12 marzo a completamento del progetto dei Grandi Musei Burri a Città di Castello.

La nuova Sezione integra e arricchisce, infatti, la visita delle tre raccolte museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di Castello: quella delle opere di Burri dal 1948 al 1985 collocata in Palazzo Albizzini e le altre due situate negli Ex Seccatoi del Tabacco dedicate rispettivamente ai Grandi Cicli degli anni Settanta-Novanta e all'intera Opera grafica. Dopo la visione diretta delle opere originali la Sezione documentaria - spiega una nota - fornisce innovativi strumenti visivi e multimediali per la conoscenza, la comprensione e l'approfondimento della sua opera e del contesto italiano e internazionale in cui essa si è distinta.