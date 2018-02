Manifestazione "antifascista" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Corteo "blindato", per consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa, quello che si è svolto a Perugia domenica pomeriggio. Partito intorno alle ore 15.30 da piazzale del Bove, il "Corteo antifascista" è arrivato in centro storico intorno alle 17 sfidando il freddo. La manifestazione organizzata dagli attivisti del movimento "Perugia antifascista", e che ha visto l'adesione di associazioni e soggetti provenienti anche da fuori Umbria, è stata indetta "per manifestare solidarietà ai due militanti di Potere al popolo" che hanno denunciato di essere stati aggrediti da quattro persone mentre affiggevano manifesti elettorali a Ponte Felcino.

Così hanno ricordato gli organizzatori.

"Scendiamo in piazza - hanno inoltre spiegato, nel corso dell'iniziativa - perché gli ultimi sono bersaglio della violenza diffusa del fascismo e contro chi fomenta l'odio sociale". Tutto si è svolto in maniera regolare. La manifestazione si è conclusa con un presidio in piazza IV Novembre.