Maltempo,situazione tranquilla in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Nessuna emergenza maltempo domenica mattina in Umbria. Le strade sono tutte libere - ha riferito la polizia stradale - e la situazione è regolare. Ci sono alcuni "codici verdi" per nevicate imminenti, ma i mezzi spargisale sono già pronti sulle principali vie di comunicazione. Situazione tranquilla anche a Norcia e nelle altre zone umbre terremotate. Una leggera nevicata a metà mattina ha interessato il capoluogo umbro. L'allerta meteo è prevista dalle ore 13 circa. Dalle ore 22 di oggi e fino a "cessate esigenze" è stato disposto il blocco del transito dei mezzi pesanti, di oltre 7,5 tonnellate.

La sala operativa della Protezione civile dell'Umbria è attiva da questa mattina per gestire gli effetti e gli eventuali disagi dell'ondata di gelo e neve attesa su gran parte d'Italia. "Tutto il sistema è stato allertato e già mobilitato" ha detto la presidente Catiuscia Marini. "Contiamo quindi - ha aggiunto - di gestire al meglio la situazione. L'ondata di freddo è prevista di breve durata ma intensa".