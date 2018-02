Maltempo, scuole chiuse a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Scuole di ogni ordine e grado chiuse lunedì 26, nel capoluogo umbro e in tutto il comprensorio comunale di Perugia. L'ordinanza del sindaco fa riferimento all'allerta meteo con criticità arancione diramata dalla Protezione civile, che prevede neve anche a bassa quota e possibilità di formazione di ghiaccio.

Scuole chiuse - si apprende al momento - anche a Foligno, Assisi, Città di Castello, Spoleto, Umbertide, nei comuni della fascia appenninica, e praticamente in tutta la provincia di Terni, capoluogo compreso.

In Valnerina, le scuole resteranno chiuse domani a Cascia, in via precauzionale, mentre a Norcia le lezioni si svolgeranno regolarmente.