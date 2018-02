Grasso,il voto utile è quello dato a Leu

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - "Il voto utile è il voto dato alla sinistra cioè a Liberi e uguali perché è il voto che darà voce a chi vuole vedere rappresentati i propri desideri, i propri sogni, ma anche quelli che sono i propri diritti": è quanto ha affermato, domenica mattina a Perugia, il leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro elettorale, in una gremita sala dei Notari.

"L'eguaglianza - ha aggiunto - è un valore che noi propugniamo e porteremo avanti fino in fondo". Grasso ha partecipato a Perugia a un incontro su "Università, disoccupazione e giovani". Sempre nella giornata di domenica andrà a Norcia e in serata a Terni.