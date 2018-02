Giorgione, rinascita passa da prodotti tipici

"La rinascita della Valnerina terremotata passerà anche e soprattutto per i suoi prodotti agroalimentari unici al mondo, come la lenticchia di Castelluccio di Norcia e lo zafferano di Cascia":a dirlo è Giorgio Barchiesi, meglio noto come Giorgione, popolare oste, come lui stesso si definisce, e volto noto del Gambero Rosso nella trasmissione "Orto e cucina" in onda il venerdì sera, alle 21,30, su Sky. E una delle puntate viene dedicata proprio alle specialità di Cascia e Norcia.

"Sono stato alcuni giorni fa a fare un giro nelle campagne delle due città - racconta Giorgione all'ANSA - e ho potuto parlare con tante persone, oltre che acquistare una serie di prodotti che una volta cucinati danno un effetto stupefacente al palato, come appunto la lenticchia e lo zafferano, ma anche la cicerchia o la roveia. A proposito in questa mia visita una signora mi ha fatto scoprire la farina di roveia, un'autentica specialità abbinata proprio a una crema di zafferano".