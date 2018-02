Due premi per Fabbrica Birra Perugia

Fabbrica Birra Perugia ancora una volta sul podio del concorso 'Birra dell'anno', organizzato da Unionbirrai alla fiera di Rimini BeerAttraction. Ha infatti conquistato un oro e un argento, con la Golden Ale e la white Ipa decennale.

La giuria, presieduta da Lorenzo Dabove, era composta da 60 esperti, italiani e stranieri. Circa mille e 600 le birre partecipanti.

"E' sempre una grande emozione salire su quel palco - fanno sapere dal birrificio premiato -, inoltre fa piacere vedere i propri sforzi ripagati da così grandi riconoscimenti". La fondazione del birrificio risale al 1875, quando aveva sede in alcuni locali di palazzo Silvestri, nella centrale via Baglioni.

Poi il trasferimento l'attuale via Bartolo fino alla fine degli anni '20, quando Birra Perugia cessa la sua attività. Ora ripresa. "Ci piace pensare di essere la birra della città - dicono gli artigiani - e inoltre crediamo nella filosofia del chilometro zero e vendiamo le nostre bottiglie direttamente al birrificio".