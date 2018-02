Da domenica attiva sala operativa Protezione civile

La sala operativa della Protezione civile dell'Umbria sarà attiva da domenica mattina per gestire gli effetti e gli eventuali disagi dell'ondata di gelo e neve attesa su gran parte d'Italia.

"Tutto il sistema è stato allertato e già mobilitato" ha detto all'ANSA la presidente della Regione Catiuscia Marini.

"Contiamo quindi - ha aggiunto - di gestire al meglio la situazione. L'ondata di freddo è prevista di breve durata ma intensa".

Particolare attenzione ci sarà per le casette che ospitano gli sfollati del dopo terremoto. "Auspichiamo - ha detto ancora Marini - che non ci siano problemi per la popolazione e per evitarli c'è particolare attenzione alle aree del sisma".

La Regione ha allertato anche i sindaci ai quali spetta la decisione di chiudere eventualmente le scuole lunedì, come è stato già deciso per diversi centri della fascia appenninica".