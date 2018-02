Accesa la fiaccola Pro pace et Europa

Accesa a Norcia, davanti alla Basilica di San Benedetto, la fiaccola 'Pro pace et Europa una' che ha quindi cominciato il suo viaggio verso Roma, dove il 7 marzo sarà benedetta da Papa Francesco, per poi partire alla volta di Berlino, dall'8 al 12 marzo. La fiaccola farà ritorno a Norcia il 20 marzo.

"Dal 1964, anno della proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa, la Fiaccola percorre e illumina le strade di tutte le capitali d'Europa - ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno -, con un messaggio di pace importante che le città di Norcia, Cassino e Subiaco portano ogni anno ai cittadini europei".

Ad accendere la Fiaccola, sorretta da due giovani del Corpo di Solidarietà europeo, è stato Don Luciano Avenati, vicario per la Valnerina dell'arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo, assente per motivi di salute. Presente la comunità dei monaci benedettini e i sindaci delle città gemellate, Carlo Maria D'Alessandro, di Cassino, e Francesco Pelliccia, Subiaco.