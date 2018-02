Svastica necrologio padre esponente Pd

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Una svastica e una scritta, leggibile solo in parte, sono comparse su due manifesti funebri dell'anziano padre del segretario del circolo di Pd di Trevi, Giuliano Bordoni.

"Mio padre Nazzareno - ha commentato al telefono con l'ANSA Bordoni - non si è mai impegnato attivamente in politica.

Probabilmente si è voluto colpire il simbolo del Pd. Credo tuttavia che si tratti del gesto di uno sconsiderato".

Ad essere stati oltraggiati sono il manifesto funebre dell'anziano, morto nei giorni scorsi a 90 anni, e quello di condoglianze del locale circolo Pd. Nel primo compare una frase in parte illeggibile che comincia con: "La nostra soddisfazione...", il secondo è stato oltraggiato con una svastica.