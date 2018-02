Perugina, nuovo incontro su cigs

Il ministero del Lavoro ha convocato un nuovo incontro, la prossima settimana, con i dirigenti della Nestlé e della Regione Umbria per valutare l'eventuale ricorso alla proroga della cassa integrazione per la Perugina. In particolare per esaminare la questione legata agli investimenti da parte della multinazionale sulla fabbrica di San Sisto, che saranno ultimati entro giugno.

"Non intendiamo commentare la notizia" la posizione della Nestlè.

In base al piano sociale dell'azienda per la Perugina, che prevede 340 esuberi strutturali, la cigs potrebbe essere utilizzata per pochi lavoratori. Settanta dipendenti hanno già accettato l'esito volontario, con 150 è stato raggiunto l'accordo per il part-time, in entrambi i casi incentivato, mentre una ventina usufruiranno della iso-pensione e 93 sono i posti disponibili sul territorio con contratti a tempo pieno e indeterminato.