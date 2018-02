Inaugurata mostra-mercato Nero Norcia

Inaugurata la 55/a edizione di "Nero Norcia", la mostra mercato dedicata al tartufo nero e ai prodotti della Valnerina umbra. Un centinaio gli espositori che per i prossimi tre fine settimana, a partire da questo, saranno presenti nell'area dell'ex campo sportivo e nel centro storico della città.

"Dopo quella dello scorso anno, che arrivava in piena emergenza post sisma, questa edizione ci restituisce la forza della ripartenza di Norcia, mettendo al centro la produzione e i suoi prodotti", ha detto, all'ANSA, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, presente all'inaugurazione della manifestazione.

"Questa edizione - ha sottolineato il sindaco Nicola Alemanno - si colloca nel solco del rilancio delle nostre aziende ed è ancora una volta una sfida vinta che dimostra tutta la determinazione che ci stanno mettendo le nostre imprese e tutto il comparto dell'agroalimentrare per risorgere di nuovo dopo mesi molto complicati".