Corte Conti,2017 contestati 50 mln danni

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Nel 2017 la Corte dei Conti dell'Umbria ha contestato danni erariali per circa 50 milioni di euro, a fronte dei 14,6 dell'anno precedente. A fornire il dato è stato il procuratore Antonio Giuseppone in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario della magistratura contabile. Incontrando i giornalisti, il procuratore ha sottolineato che nell'anno appena concluso il suo Ufficio "ha lavorato tanto e ancora meglio".

Una delle istruttorie "più complesse" trattate dalla Procura della Corte dei Conti ha riguardato le società che hanno gestito il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. E' stato infatti contestato un danno erariale di circa 25 milioni di euro ipotizzando che i Comuni abbiano pagato per un servizio svolto però secondo norme non aderenti al capitolato. La vicenda approderà a breve in udienza, davanti alla Corte dei Conti dell'Umbria.