Corte Conti, sul sisma vigili ma sereni

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Siamo vigili e stiamo alla finestra. Non possiamo aprire indagini a tappeto ma se emergeranno casi singoli siamo pronti ad intervenire": lo ha sottolineato il procuratore regionale della Corte dei Conti Antonio Giuseppone parlando dell'impiego dei fondi pubblici nell'emergenza post terremoto. Il magistrato ha comunque mandato un messaggio di tranquillità agli operatori impegnati sul territorio. "Ho già più volte invitato che sta lavorando nell'emergenza post-sisma - ha detto Giuseppone - a fare il suo lavoro senza particolari preoccupazioni. Voglio ora di nuovo tranquillizzare chi opera nell'emergenza che comunque non può essere un alibi per stravolgere le norme". Il Procuratore non ha voluto chiarire se ci siano attualmente aperte istruttorie sulla fase dell'emergenza post-sisma. L'impressione è comunque che finora non siano emersi casi eclatanti. Riguardo alla ricostruzione, Giuseppone ha infine sottolineato: "spero che la Procura non sia mai chiamata a intervenire".