Servizio informativo su punture insetti

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Al Centro servizi Grocco di Perugia, al servizio di Riabilitazione respiratoria diretto da Marco Dottorini, è iniziata a gennaio l'attività ambulatoriale di Allergologia per la diagnosi e il trattamento della patologia allergica generale e respiratoria e nell'ambito di tale attività, svolta dalla dottoressa Anna Rita Gabrielli, sarà attivo da marzo anche un servizio telefonico informativo dedicato all'allergia agli imenotteri (api, vespe, calabroni) che in soggetti ipersensibili al loro veleno può provocare reazioni anche molto gravi, come lo shock anafilattico.

Il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 13 alle 14, chiamando allo 0755412694, l'esperto allergologo risponderà su quesiti relativi alla prevenzione della puntura e al primo trattamento terapeutico delle reazioni allergiche più gravi. Il servizio - precisa la Usl Umbria 1 - esclude ogni possibilità di intervenire direttamente sulla emergenza terapeutica, attività svolta al Pronto soccorso, e verrà svolto unicamente per fornire informazioni.