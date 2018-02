Neve in Altotevere, mezzi in azione

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 22 FEB - Le squadre operative del Comune di Città di Castello sono impegnate con il mezzo spazzaneve per far fronte alle richieste di intervento giunte alla sede operativa da parte dei residenti di vocabolo La Villa in località Scalocchio e vocabolo La Croce nel tratto di strada Bocca Serriola/Montemaggiore. Oltre al mezzo comunale sono stati attivati due mezzi privati, uno in appoggio al mezzo del Comune, in località Scalocchio ed uno per il tratto di strada Montemaggiore/località Petricci. Alle 11 di questa mattina le famiglie residenti in vocabolo La Croce sono state raggiunte dallo spazzaneve comunale che ha aperto un varco in direzione Bocca Serriola (dove si sono accumulati circa 20 centimetri di neve).

Il mezzo, riferisce il Comune in una nota, raggiungerà quindi il vocabolo Mattera (dove lo spessore della neve varia dai 50 agli 80 centimetri) per poi continuare in direzione dell'Abbazia di Scalocchio e poi in direzione La Villa.