Ternana, De Canio nuovo allenatore

Gigi De Canio è il nuovo allenatore della Ternana. Lo ha annunciato il patron del club umbro Stefano Bandecchi in una conferenza stampa allo stadio Libero Liberati.

L'attuale tecnico Ferruccio Mariani tornerà invece alla guida della squadra Primavera.

"Con il nuovo tecnico allenatore - ha annunciato Bandecchi - stiamo lavorando per l'arrivo di qualche svincolato per rinforzare la squadra".

La Ternana è attualmente ultima nella classifica di serie B.