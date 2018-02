Porzi, allarmante clima di violenza

"Il clima di violenza che si respira in queste elezioni inizia ad assumere contorni allarmanti e i fatti di Ponte Felcino, preceduti da quelli di Palermo, sono gravi e senza precedenti per la nostra regione e per il nostro Paese": a dirlo è la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. La quale condanna l'aggressione agli esponenti di Potere al popolo che erano impegnati nell'affissione di manifesti elettorali.

"La politica, soprattutto in questo periodo - ha sostenuto Porzi - non accenda fuochi. La violenza che ne deriva porta solo negatività e barbarie, a perdere sono la civiltà e la democrazia".