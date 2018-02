Militante Potere popolo sporge denuncia

Ha sporto denuncia contro ignoti per lesioni gravi l'attivista di Potere al popolo ferito nella notte mentre affiggeva alcuni manifesti elettorali alla periferia di Perugia. Lo ha riferito all'ANSA il legale al quale si è affidato, l'avvocato Luciano Ghirga.

Alla polizia il militante ha fornito anche i suoi vestiti insanguinati e lacerati da un'arma da taglio che gli ha provocato quattro ferite. L'avvocato Ghirga ha spiegato che l'attivista di Potere al popolo ha spiegato di "non poter individuare le persone che lo hanno aggredito perché erano travisate". "E' stato sentito a sommarie informazioni dagli investigatori - ha aggiunto il legale - ed ora è a casa con i suoi cari. Il mio assistito desidera mantenere il riserbo e non parlare con i media della vicenda".