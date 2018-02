Tumori, Marini incontra Europa Donna

La presidente della Regione Catiuscia Marini ha ricevuto a palazzo Donini una delegazione di Europa Donna Italia e della rete regionale Europa Donna Umbria per un confronto sulle tematiche relative alla prevenzione e alla cura del tumore al seno. La presidente ha fornito assicurazioni sul fatto che si sta lavorando per dare piena attuazione alla delibera sui centri di senologia attivando le strutture che faranno parte della rete regionale delle Breast Unit. In proposito è stato reso noto che la Breast Unit di Terni sarà inaugurata l'8 marzo.

Nel corso dell'incontro è stata riconosciuta la necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione sull'importanza dello screening mammografico, che registra - è stato detto - una risposta insufficiente da parte della popolazione femminile.

Le associazioni hanno anche posto l'attenzione sulla necessità della presa in carico delle giovani donne con familiarità e predisposizione genetica al tumore al seno che devono sottoporsi agli esami di diagnosi precoce.